« Meurtres à Font-Romeu » : téléfilm inédit avec Stéphane Henon ce soir sur France 3 (23 septembre)

Publicité





« Meurtres à Font-Romeu » au programme TV du 23 septembre 2023 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres à Font-Romeu », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, Stéphane Henon (Plus belle la vie) et Béatrice de La Boulaye.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Meurtres à Font-Romeu » : l’histoire

La petite ville de Font-Romeu est sous le choc. Le père Baptiste vient d’être retrouvé assassiné dans le célèbre Ermitage, non loin du Centre national d’entraînement en altitude. Alors que le lieutenant Thomas Errelbaz, en charge de l’enquête, semble gérer les investigations de façon dilettante, sa collègue Julie Delpech, fraîchement arrivée de Paris, a à peine le temps de poser ses bagages. L’enquête mène les deux gendarmes à s’intéresser au célèbre centre sportif et à Christine, sa directrice… Mais une vérité vient redistribuer les cartes. À Font-Romeu, un individu mystérieux est bel et bien en train de régler de vieux comptes avec le passé.

Interprètes et personnages

Avec Stéphane Henon (Thomas Errelbaz), Béatrice de La Boulaye (Julie Delpech), Karim Belkhadra (Hicham Naouri), Carine Ribert (Evelyne Martenon), Mathilde Cerf (Lisa Orthiz), Anne Loiret (Christine Orthiz), Eric Savin (J-C Doumenic), Marie-Philomène Nga (Soeur Marie-Rose)…



Publicité





« Meurtres à Font-Romeu » : la bande-annonce

vidéo à venir