« L’enfant d’un autre » : votre téléfilm ce 29 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

« L’enfant d’un autre » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 29 avril 2024 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « L’enfant d’un autre ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« L’enfant d’un autre » : l’histoire, le casting

Erin a pris la décision de recourir à une fécondation in vitro (FIV) dans une clinique afin de concevoir l’enfant de son défunt mari. Cependant, quelques mois après la naissance de son fils, celui-ci tombe gravement malade et se voit diagnostiquer une maladie génétique rare nécessitant une greffe de moelle osseuse. Dans sa quête d’un donneur compatible, Erin fait une découverte troublante : d’autres enfants issus de la même clinique souffrent également de cette maladie. Cette révélation l’amène à remettre en question la paternité de son fils et à se poser des questions importantes.

Avec : Holly Deveaux (Erin), Matthew James Dowden



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « L’autre famille de mon père ».

« L’autre famille de mon père » : l’histoire et le casting

Après avoir effectué un test ADN, Shelby Parker fait une découverte bouleversante : son défunt père avait une autre fille. Déterminée à obtenir des réponses à ses questions, elle entreprend de retrouver cette sœur inconnue. Cependant, elle ne se doute pas que cette quête va mettre sa propre vie en danger.

Avec : Kimberly-Sue Murray (Shelby), Hannah Emily Anderson (Rose), Cory Lee (Jen Ferrara), Morgan David Jones (Luke Paine)