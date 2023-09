Rugby Top 14 : suivre Clermont / La Rochelle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – Clermont / La Rochelle en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce samedi 2 septembre 2023 sur Canal+ ! Suite de la troisième journée du Top 14 ce soir avec ce match qui oppose l’ASM Clermont au Stade Rochelais.





Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+ dès 20h50, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





La troisième journée du Top 14 continue ce samedi soir. Toulouse est actuellement 7ème du Top 14 avec 5 points et Oyonnax 12ème avec 4 points.

Clermont / La Rochelle compositions des équipes

Le XV de départ de l’ASM Clermont : 15. Newsome, 14. Jurand, 13. Hériteau, 12. Darricarrère, 11. Delguy, 10. Urdapilleta, 9. Bézy, 7. Yato, 8. Timu, 6. Dessaigne, 5. Simmons, 4. Lanen, 3. Slimani, 2. Fainga’a, 1. Falgoux (cap.)

Remplaçants : 16. Fourcade, 17. Bibi Biziwu, 18. Jedrasiak, 19. Tixeront, 20. Sanga, 21. Plisson, 22. Belleau, 23. Ojovan.



Publicité





Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Nowell, 12. Favre, 11. Leyds ; 10. West, 9. Kerr-Barlow (cap.) ; 7. Haddad, 8. Cancoriet, 6. Dillane ; 5. Picquette, 4. Lavault ; 3. Kuntelia, 2. Lespiaucq-Brettes, 1. Paiva.

Remplaçants : 16. Pollard, 17. Colombe Reazel, 18.Ployet, 19. Jégou, 20. Berjon, 21. Iribaren, 22. Bollengier, 23. Holz.

Clermont / La Rochelle en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservé aux abonnés).

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue Nationale de Rugby.

Clermont / La Rochelle, 3ème journée du Top 14, un match évènement à suivre aujourd’hui sur Canal+.