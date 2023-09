The thing about Pam du 16 septembre : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





The thing about Pam du 16 septembre 2023 – Ce samedi soir, M6 continue la diffusion de sa nouvelle série « The thing about Pam ». Une mini-série basée sur une histoire vraie et portée par Renée Zellweger. Il s’agit d’un de ces meurtres mystérieux, difficiles à croire, qui est devenu un véritable phénomène mondial. Un examen minutieux de l’affaire a été présenté dans plusieurs épisodes de l’émission hebdomadaire américaine d’informations sur les crimes réels « Dateline NBC », devenant l’un des sujets les plus populaires de l’émission à succès.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Publicité





The Thing About Pam est basée sur le meurtre de Betsy Faria en 2011 qui a entraîné la condamnation de son mari Russ, bien que ce dernier insiste sur son innocence. Russ a ensuite été disculpé, mais ce crime brutal a déclenché une série d’événements qui ont fini par révéler un plan diabolique d’une certaine Pam Hupp.

The thing about Pam du 16 septembre : vos 3 épisodes inédits

Saison 1 – épisode 4 : Une fille aimante

Face à des problèmes d’argent, au harcèlement d’une productrice et à sa mère malade, Pam commence à perdre son sang-froid à l’approche du nouveau procès de Russ. La procureure Askey prend conscience que Pam n’est pas le témoin idéal qu’elle croyait tandis que Schwartz fait une nouvelle percée.



Publicité





Saison 1 – épisode 5 : Une femme pleine de surprises

Pam gagne en notoriété une fois l’épisode de « Dateline » diffusé. Alors qu’elle affronte les filles de Betsy dans un procès civil pour l’argent de l’assurance, l’opinion publique se retourne contre elle. Leah Askey voit son siège de procureure contesté…

Saison 1 – épisode 6 : Une meurtrière

Pam pousse ses délires jusqu’à des extrêmes aussi choquants qu’absurdes pour s’extraire de la toile de mensonges qu’elle a tissée…

Avec Renée ZELLWEGER (Pam Hupp), Josh DUHAMEL (Joel Schwartz), Judy GREER (Leah Askey), Glenn FLESHLER (Russ Faria), Gideon ADLON (Mariah Day), Sean BRIDGERS, Olivia LUCCARDI (Lily Day), et Katy Mixon (Betsy Faria)

VIDÉO extrait

"On ne résout jamais les problèmes en leur tournant le dos" 😱

La vérité… Toute la vérité… Rien que la vérité ?#TheThingAboutPam : le final, samedi 16 septembre à 21.10 📺 pic.twitter.com/ct09wNilwN — M6 (@M6) September 14, 2023

Découvrez « The thing about Pam » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY