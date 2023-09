Tous en cuisine : ingrédients et recette du bœuf sauté sauce soja de Cyril Lignac

Publicité





Tous en cuisine du 18 septembre 2023 – Cyril Lignac est de retour chaque soir sur M6 pour la version courte de « Tous en cuisine ». Désormais, le chef vous propose une recette express en 1min30 chaque soir à 18h20 sur M6 !





Pour sa nouvelle recette lundi soir, il s’agissait d’un plat : le bœuf sauté sauce soja. A voir ou revoir sur 6PLAY







Publicité





Tous en cuisine du 18 septembre 2023 : la recette du bœuf sauté sauce soja de Cyril Lignac

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

– 480g de viande de bœuf (filet ou bavette ou rumstek)

– 1 cuil. à soupe de sauce d’huître (facultatif) ou sauce nuoc-mam

– 1 cuil. à soupe de sauce soja concentrée

– 1 cuil. à soupe de miel

– 1 gousse d’ail épluchée et hachée

– 1 oignon épluché et émincé

– 100g de germes de soja

– 1 carotte épluchée et râpée

– ½ concombre coupé en bâtonnets

– Quelques feuilles de salade

– Quelques feuilles de menthe, coriandre

– 1 poignée de cacahuètes concassées

– Huile neutre

– Sel fin et poivre du moulin

Coupez la viande en aiguillettes et déposez-la dans un saladier ou un plat, ajoutez une cuillerée d’huile, la sauce d’huître, la sauce soja, le miel, salez et poivrez.



Publicité





Dans une poêle chaude type wok, versez un trait d’huile, versez l’oignon, laissez-le colorer 1 minute puis ajoutez l’ail ; laissez cuire jusqu’à coloration, ajoutez la viande, laissez caraméliser. Réservez le jus de viande dans sa poêle.

Dans un plat, déposez les feuilles de salade puis la viande. Dans le jus de la viande, déposez les germes de soja, faites un aller-retour, ajoutez les carottes, le concombre, déposez le tout sur la viande. Ajoutez quelques feuilles de menthe et des cacahuètes concassées.

Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est déjà disponible en pré-commande sur Amazon. Il paraitra le 27 octobre.

« Tous en cuisine » revient chaque soir du lundi au vendredi dès 18h20 sur M6 et 6PLAY.