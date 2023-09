Un si grand soleil du 14 septembre : Jade embrasse Ludo (résumé et vidéo épisode 1238 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 14 septembre, spoiler résumé de l’épisode 1238 en avance – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend demain dans votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 14 septembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Manu appelle Virgile et lui demande s’il va se décider à lui dire a vérité. Il lui dit que son petit protégé est impliqué dans une sale affaire et risque de se faire tuer… Virgile lui assure que Tom n’a rien à voir avec tout ça. Manu n’apprécie pas et raccroche.







Chez Christophe et Cécile, elle confie que c’est elle qui est sur l’affaire du dealer tué. Achille l’interroge mais elle ne peut pas parler d’une affaire en cours. Achille lui demande si c’est quelqu’un de son lycée, elle lui assure que non.



Akim et Alex sortent de planque, Akim en a marre. Il dit à Alex que ça lui rappelle de bons souvenirs, c’est comme ça qu’il a rencontré Julie. Alex est heureux, il dit à Akim que depuis tout ça ils ne se cachent plus rien. Il a oublié ses clés alors que pendant ce temps là, Julie va retrouver son amant. Alex arrive pour lui emprunter ses clés… Il ne trouve personne, le directeur lui demande ce qu’il veut… Julie redescend juste à temps ! Elle reproche ensuite à Alex d’avoir débarqué comme ça à son boulot.

Au lycée, Achille et Noura s’inquiètent de l’absence de Tom. Achille envoie balader Noura. Pendant ce temps là, Manu et Thierry se rendent à la cité. Et Emma reçoit un sms du lycée qui la prévient de l’absence de Tom depuis 2 jours ! Elle s’inquiète, d’autant qu’elle n’arrive pas à le joindre…

Chez L Cosmétiques, c’est l’amant de Julie qui assure la maintenance de Bertier. Il est tout le temps sur les routes mais dans la région, il ment donc à Julie au sujet de ses prétendus voyages !

Ludo passe voir Jade au boulot, il veut lui parler. Il la prévient qu’il est passé à autre chose mais Jade lui dit qu’elle est toujours amoureuse de lui. Ils finissent par s’embrasser et Ludo prend la fuite !

Sur le port, Yanis surveille Virgile. Il le suit en voiture mais finit par perdre sa trace. Virgile retrouve Tom dans sa planque. Il lui amène à manger. Tom lui parle des messages de sa soeur, Virgile dit de lui répondre pour qu’elle ne s’inquiète pas. Il promet qu’il va le sortir de là !

Jade retrouve Julie, qui lui annonce que son prêt a été accepté. Jade la remercie et lui parle du passage de Ludo. Pendant ce temps là, Ludo sort d’un spectacle équestre avec Noémie. Elle a adoré mais Ludo semble ailleurs… Noémie l’invite à dîner, il décline et s’en va.

Manu rejoint Becker, il a des infos sur Stan. C’est un autre dealer, Yanis, qui l’a tué ! Il va le rechercher. Mais au port, Yanis surveille encore Virgile… Il décide de passer à l’action et colle un traceur GPS sous sa voiture !

