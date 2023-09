Les Cinquante du 13 septembre : de gros rapprochements (résumé + replay épisode 8)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 8 du mercredi 13 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 6 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Entre Anthony, Alex et Romane, c’est la guerre ! Anthony n’aime pas le comportement d’Alex, et encore moins les provocations de Romane…





Le Lion annonce une soirée pyjama party. Et Alex veut en profiter pour passer à la vitesse supérieure avec Romane. Ils sont tous ravis et bien décidés à en profiter !







Au cours de la soirée, Romane embrasse Alex… Et Fabrice se rapproche de Frédérique ! Ils dansent et se font un bisou ! Tout le monde est heureux pour eux.

Chez les oubliés, on savoure d’avoir la première clé tout en devant restés discrets. Ils ont une soirée organisée aux aussi mais en silence ! Ils ont de la musique dans des casques et les tensions s’apaisent.



Au château, tout le monde danse. Et Bastos et Anthony en profitent pour discuter avec les mamans. Ils visent une alliance avec Emilie, Stéphanie et Julie. Les filles ne sont pas dupes, Stéphanie et Julie se méfient. Les marseillais craignent une alliance, Manon se méfie. Et une dispute éclate entre Montaine et Bastos !

Le lendemain matin, le Lion a un message pour les oubliés. Il est temps de tenter de trouver la 2ème clé ! Il leur donne un indice, c’est une véritable énigme autour du Singe. Contre toute attente, c’est Vivian qui trouve la solution et le code pour ouvrir le coffre. Ils ont la 2ème clé !

Au château, Fabrice prépare un petit dej pour Fred. Elle est très touchée et se fait belle.

Place à un jeu dans l’arène ! Ils entrent et découvrent que ça va être une épreuve sportive. Certains sont confiants et d’autres inquiets…

Si vous avez manqué l’épisode 8 ce mercredi 13 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 14 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 9.