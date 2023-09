Un si grand soleil spoiler : Alix et Virgile, la déclaration avant... (VIDÉO épisode du 19 septembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – C’est une jolie déclaration qui vous attend dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Virgile va faire une belle déclaration d’amour à Alix, qui sent que quelque chose ne va pas…











Publicité





Virgile confie à Alix qu’elle est sa plus belle rencontre dans la vie, il l’aime. Alix est très émue et lui dit qu’elle l’aime aussi… Mais elle sent que Virgile lui cache quelque chose. Il ne lui dit rien mais Virgile a tué un homme et s’apprête à devoir quitter Montpellier pour partir en cavale !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Virgile et Tom, les adieux ! (VIDÉO épisode du 18 septembre)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1241 du 19 septembre 2023 : Virgile fait une déclaration à Alix



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici