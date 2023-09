Un si grand soleil du 20 septembre : Virgile annonce son départ à Alix (résumé et vidéo épisode 1242 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 20 septembre, spoiler résumé de l'épisode 1242 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker appelle Cécile au sujet de Virgile. Il pense qu’il est lié à un trafic de drogue, Cécile va délivrer un mandat d’arrêt contre Virgile Berville. Achille entend Cécile parler au téléphone et file sans prendre son petit déjeuner… Pendant ce temps là, Becker envoie Virgile en Espagne pour collaborer avec la police espagnole. Manu rechigne mais n’a pas le choix.

Au lycée, Achille fonce prévenir Tom pour Virgile. Il le prévient que la police va l’arrêter aujourd’hui ! Pendant ce temps là, Robin aide Louis en maths quand Maéva vient annoncer qu’elle a fini 2ème du concours de graff !



Chez L Cosmétiques, Enric briefe Carine sur son poste. Cette première matinée se passe très bien et Enric lui offre un café. Elle lui confie pourquoi elle ne pouvait plus travailler au supermarché, Enric est touché par son histoire et la mort de son cousin. Enric va voir Léonore, il est ravi d’avoir embaucher Carine. Il reconnait avoir eu un gros préjugé. Et Léonore lui propose d’aller boire un verre.

Au commissariat, Thierry comprend pourquoi Becker a envoyé Manu en Espagne. C’est parce qu’il est pote avec Berville… Yann lui reproche de cracher sur ses collègues. Becker les interrompt pour les envoyer arrêter Virgile.

Alix est à la galerie, Virgile l’appelle il doit la voir maintenant ! La police débarque sur le port mais Virgile n’est pas sur son bateau… Virgile donne l’adresse à Alix, qui arrive au plus vite.

Carine est avec Maéva, elle est ravie. Mais c’est physique, elle a mal partout et espère tenir le coup sur la longueur. Maéva lui annonce pour le concours !

Virgile est en pleine mer sur son bateau. Alix la rejoint, très inquiète. Il lui annonce qu’il va devoir partir, il n’a pas le choix ! Il lui dit que si les flics le retrouvent, il ira en taule pour un moment. Alix lui demande si elle est censée le suivre en cavale et tout quitter, Virgile lui dit qu’il ne lui demande pas ça. Virgile lui dit qu’elle va terriblement lui manquer et l’embrasse…

Enric propose à Léonore d’enchainer sur un resto mais elle doit diner avec son fils. Ils conviennent de faire ça la semaine prochaine, ils ont passé un bon moment.

