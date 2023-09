Les Cinquante du 19 septembre : nouveau jeu, Bastos en danger (résumé + replay épisode 12)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 12 du mardi 19 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 12 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Les oubliés intègrent le château et certains retrouvent des amis. Anaïs est ravie de voir son amie Amélie arriver dans l’aventure.





Seul Bastos n’est pas ravi de les voir et Mélanie préfère l’ignorer. Les oubliés font croire aux autres qu’ils ont vu des images d’eux depuis les oubliettes ! Julien est inquiet de ce qu’ils ont pu voir mais Jessica a tout inventé pour la compétition.







Le Lion convoque tout le monde dans le château. Il félicite les oubliés. Améline craint que les oubliés soient des cibles pour les autres. Le Lion met les 10.000 euros des oubliés dans la cagnotte et leur rappelle que maintenant ils sont 41.

Jessica prend des renseignements auprès de Nicolas pour connaitre les alliances déjà en place. Amélie fait pareil. De son côté, Vivian s’intéresse à Romane et Alex préfère lui parler… Ca tourne en clash entre Vivian et Alex, Mélanie décide de demander à Vivian de se calmer. Ils avaient convenu de faire profil bas…



Manon approche Jessica, elle espère la rallier aux Marseillais. Jessica débriefe ensuite avec Mélanie.

Le Lion convoque les joueurs dans l’arène pour le 4ème jeu ! Il s’agit du jeu de la paille, Simon le reconnait puisque c’est sur ce jeu qu’il avait perdu l’an dernier ! Les oubliés sont motivés pour qu’aucun d’eux ne perde. Tous les joueurs tirent à la courte paille pour former les groupes.

Thomas, Nicolas, et Mathias ont tiré les petites pailles, ils sont les Chasseurs. Les autres sont les Chassés. Les Chassés doivent désigner la Reine parmi eux. Et si les Chasseurs démasquent la Reine, tous les Chassés seront éliminés et eux sauvés ! Les Chasseurs doivent reconnaitre les joueurs les yeux bandés quand la musique s’arrête et qu’ils sont immobiles. Ceux qui ont des physiques particuliers s’inquiètent.

Les joueurs décident que Romain sera la Reine et brouillent les pistes en lui filant la gaine et la casquette de Julien ! Tous s’organisent pour embrouiller les Chasseurs !

Première manche. Mathias se trompe et ne peut plus jouer pour cette manche. Thomas reconnait Bastos, qui est donc éliminé !

VIDÉO Les Cinquante du 19 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 12 ce mardi 19 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 20 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 12.