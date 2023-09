Un si grand soleil spoiler : Sabine se rapproche de... (VIDÉO épisode du 9 septembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Sabine et Dimitri, c’est fini dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, Sabine doit encaisser le choc et elle a bien du mal à tourner la page !

Mais Sabine va pouvoir compter sur le soutien de… Hugo ! Ces deux là se rapprochent !











Publicité





Sabine donne des cours de mathématiques à Hugo mais elle est loin d’imaginer qu’il a eu un coup de coeur pour elle. Et Sabine est en plein chagrin d’amour ! Hugo remarque qu’elle ne va pas bien et propose de la laisser tranquille. Mais Sabine le retient : elle a besoin de parler pour se changer les idées ! Hugo accepte avec plaisir.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Sabine apprend toute la vérité sur Dimitri (VIDÉO épisode du 8 septembre)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1236 du 9 septembre 2023 : Sabine proche d’Hugo



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.v