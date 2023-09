C à vous du 6 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 6 septembre 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour, Anne-Elisabeth Lemoine, vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 6 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui publie “Le temps des combats” aux Editions Fayard, est l’invité exceptionnel de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christian Duplaissy, chef du restaurant “La ferme Ostalapia” à Ahetze

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Stéphane De Groodt, pour la pièce “Un léger doute”, dès le 29 septembre au Théâtre de la Renaissance et pour la fiction “Les radoteurs”, du lundi au vendredi à 20h30 dans C à Vous

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : 🏉 Coupe du monde de rugby J-2, les anciens joueurs de rugby Yannick Nyanga et Daniel Herrero, la docteure en science et entrepreneure Aurélie Jean et le commentateur sportif Gérard Holtz

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 6 septembre 2023 à 19h sur France 5.



Publicité