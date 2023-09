Publicité





C dans l’air du 6 septembre 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 6 septembre 2023 : le sommaire

⚫ Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, sera ce soir l’invité de Caroline Roux.

Alexandre Bompard a pointé dimanche la « responsabilité » des industriels dans l’échec des négociations censées aboutir à des baisses de prix dans la grande distribution. À qui la faute ? Dans les discussions souhaitées entre distributeurs et industriels pour faire baisser les prix, la majorité de ces derniers n’a jusque-là « pas joué le jeu », estime le PDG de Carrefour Alexandre Bompard, qui pense que « le cadre législatif » devrait les obliger à négocier.

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire avait déclaré un peu plus tôt sur la même chaîne qu’ « il y aura un texte de loi, sans doute dans le courant du mois d’octobre, pour avancer ces négociations commerciales qui devaient finir en mars 2024 et qui finiront à la fin de l’année 2023, à une ou deux semaines près ».

Le gouvernement a annoncé cette semaine avoir obtenu une baisse de prix ou un blocage du prix sur 5 000 produits en rayons. Carrefour affichera une baisse sur 1100 produits, de « 10 % en moyenne » et « tout de suite », dont « une majorité de produits alimentaires », selon son président. Et « on va le faire jusqu’au 31 décembre ».

Alexandre Bompard reviendra sur ce qu’il appelle le « tsunami de déconsommation » et sur la responsabilité des industriels dans ce contexte de rentrée sous le signe de l’inflation.

⬛ La pauvreté, l’Etat… et les milliardaires

Alors que l’inflation se poursuit en cette rentrée, l’intensité de la pauvreté en France est plus préoccupante que jamais alertent le Secours populaire et Ipsos dans leur baromètre sur la précarité, publié ce mercredi 6 septembre. D’après cette enquête, plus d’un Français sur deux déclare ne pas parvenir à mettre de l’argent de côté (53 %, +1 point) et près d’un sur cinq (18 %, + 3 points) vivre à découvert. Plus grave encore : un sur trois (35 %) indique ne plus faire trois repas chaque jour. Ils sont autant (36 %) à se priver pour que leurs enfants mangent à leur faim.

Après les Restos du Cœur, dont le président a révélé ces derniers jours sur TF1 qu’ils étaient sur le point de « mettre la clé sous la porte », le Secours populaire lance une alerte rouge. « Nous sommes dans une situation où la question de la faim réintervient dans la vie quotidienne de millions de familles sur notre territoire », a déclaré, ce mercredi matin, Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire sur l’antenne de franceinfo.

Depuis plusieurs mois l’ensemble des associations œuvrant contre l’injustice sociale font face à l’arrivée de nouveaux demandeurs, plombés par la hausse des prix, et qui rencontrent de plus en plus de difficultés pour se nourrir, mais aussi pour payer leur logement, leurs factures d’énergie ou encore pour se faire soigner. Ainsi près d’un Français sur deux (45 %, + 6 points en un an) assure s’être retrouvé dans l’incapacité, absolue ou partielle, de payer certains actes médicaux quand ils ont pu accéder aux services de soin. Manque de soignants, phénomène des déserts médicaux dans les campagnes mais aussi désormais dans les villes, services des urgences saturés ou fermés… 51 % des Français disent avoir un « accès compliqué, long et partiel » aux services de soin, dans un sondage publié en janvier dernier.

Dans ce contexte, le gouvernement a fait adopter en juin dernier une proposition de loi visant « à améliorer l’accès aux soins ». La Première ministre avait notamment annoncé le déploiement de cent « médicobus » dans les campagnes ainsi que 4 000 maisons de santé d’ici 2027. Et en cette rentrée, le gouvernement a promis 15 millions d’euros aux Restos du cœur pour faire face à l’inflation et à l’augmentation du nombre de bénéficiaires alors que les discussions sur le Budget 2024 sont lancées. Les ministres Bruno Le Maire et Thomas Cazenave ont ainsi reçu ce mardi à Bercy les représentants des oppositions au Parlement pour préparer le futur projet de loi de Finances. Une autre réunion est prévue le 19 septembre, avant la présentation du projet de loi de Finances pour 2024 en Conseil des ministres le 27 septembre. Néanmoins dimanche dernier, Élisabeth Borne a confirmé que l’exécutif allait probablement devoir recourir à l’automne à l’arme constitutionnelle du 49.3, faute de majorité.

Alors pourquoi la précarité gagne-t-elle du terrain en France ? Qui sont les Français qui ont basculé dans la pauvreté ? Pris entre la flambée de la dette publique et les besoins d’investissements, que prévoit l’exécutif dans le budget 2024 ?



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 6 septembre 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.