Ici tout commence spoiler : découvrez la remplaçante de Rose (vidéo épisode du 20 septembre)

Ici tout commence spoiler – Rose ne donne plus signe de vie à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Elle n’est jamais revenue de ses vacances à Barcelone et a laissé les étudiants du master commencer sans elle… Résultat, Antoine veut la remplacer à la tête du master.

Et dans quelques jours, il trouve la remplaçante de Rose !











En effet, si dans un premier temps elle avait refusé le poste, Olivia vient voir Antoine. Elle lui demande s’il veut toujours d’elle pour remplacer Rose à la direction du master. Antoine est toujours partant et c’est validé : Olivia va diriger le master ! Et la cheffe a déjà quelques idées et changements en vue…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 756 du 20 septembre 2023, Olivia remplace Rose



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

