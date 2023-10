Publicité





« 20h30 le dimanche » du 22 octobre 2023 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c'est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd'hui ? On vous dit tout !





« 20h30 le dimanche » du 22 octobre 2023 : les invités

Voici la liste des invités de ce dimanche soir.

> Face à l’écran : Caroline Fourest

Caroline Fourest, essayiste et réalisatrice, directrice de la rédaction de Franc-Tireur, est l’invitée de Laurent Delahousse. Figure médiatique incontournable des années 2000, elle est l’auteure de nombreux essais sur l’extrême droite et le fanatisme, comme Frère Tariq (2004), Tirs croisés : la laïcité à l’épreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman (avec Fiammetta Venner, 2005), Marine Le Pen démasquée (avec Fiammetta Venner, 2012) ou encore Eloge du blasphème (2015).



> L’interview de Sebastião Salgado

Membre de l’Académie des beaux-arts depuis 2016, le photographe franco-brésilien travaille en noir et blanc et met très souvent en avant la beauté de la nature mais aussi sa fragilité, comme lors de l’exposition « Salgado Amazonia » en 2021 à la Philharmonie de Paris, après avoir parcouru l’Amazonie pendant près de six ans.

> Le biopic de Florence Arthaud

Florence Arthaud racontée par Stéphane Caillard, comédienne qui l’interprète au cinéma, et Géraldine Danon, amie de Florence Arthaud et réalisatrice du film Flo sur les écrans le 1er novembre 2023.

Synopsis : Connue comme « la petite fiancée de l’Atlantique », Florence Arthaud fut surtout une grande navigatrice. Son palmarès exceptionnel, et unique dans cet univers masculin, connut son apogée avec sa victoire de la Route du Rhum en 1990. Au-delà de ces exploits, Flo raconte l’incroyable destin d’une femme farouchement libre qui ‒ après un accident de la route ayant failli lui coûter la vie ‒ décide de rejeter son milieu bourgeois et la vie qui lui avait été tracée, pour vivre pleinement ses rêves.

