Ici tout commence spoilers : Hippolyte remplacé, un retour, les résumés jusqu’au 10 novembre 2023

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 10 novembre 2023 – Si vous êtes curieux d’en savoir sur ce qui vous attend début novembre dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence », c’est le moment. Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2023.





Et on peut déjà vous dire que c’est déjà terminé pour Hippolyte à l’institut Auguste Armand !







La vérité sur la violence du professeur de salle a éclaté au grand jour et il est remplacé par… son fils ! Stanislas accepte finalement le poste et prend la suite. Il donne son tout premier cours en ce début du mois de novembre et Laetitia veut l’impressionner…

De son côté, Jasmine est de retour mais bizarrement, elle prend ses distances avec Thibault !

Et Carla peine à garder sa grossesse secrète. Souleymane l’aide et ils font croire qu’ils sont en couple. Mais la rumeur sur Carla arrive aux oreilles de Teyssier…

Quand à Léonard, il se dispute avec Ethan et prend ses distances avec sa meilleure amie !

Lundi 6 novembre (épisode 789) : Pour protéger leur secret, Carla et Souleymane jouent les amoureux. Face aux inquiétudes de Deva, David met de l’eau dans son vin. Leroy embarque Clotilde dans un projet un peu fou.

Mardi 7 novembre (épisode 790) : Pour percer à jour les manigances de Carla, Rose se met tout le monde à dos. En cachette, David se lance dans un jeu dangereux. Lors du premier cours de Stanislas, Laetitia tente de faire sensation.

Mercredi 8 novembre (épisode 791) : La rumeur sur Carla se répand jusqu’aux oreilles de Teyssier. L’après-midi surf entre Ethan et Léonard tourne au vinaigre. Coup de chaud au Double A : Laetitia est sur la sellette !

Jeudi 9 novembre (épisode 792) : Carla et Souleymane s’enfoncent dans le mensonge. A son retour de Shanghai, Jasmine reste à distance à Thibault. Touché en plein cœur, Léonard prend ses distances avec Maya et Ethan.

Vendredi 10 novembre (épisode 793) : L’animosité entre Carla et Rose prend une tournure dangereuse. Pendant les révisions, Jim s’incruste entre Thibault et Jasmine. Pour s’affirmer, Jude prend une décision périlleuse.



