Alexandra Ehle du 10 octobre 2023 : vos épisodes ce soir sur France 3

Alexandra Ehle du 10 octobre 2023





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant première sur France.TV.







« Alexandra Ehle du 10 octobre 2023, vos épisodes ce soir

Episode 1 saison 3 « Dans la peau » : Un homme tatoué de la tête aux pieds est retrouvé mort dans une barque, sur les rives de la Garonne. Alors qu’Antoine creuse les différends familiaux autour de la victime, Alexandra est persuadée que la clef de l’énigme se trouve cachée quelque part dans ses tatouages. Ces derniers vont en effet l’amener à comprendre ce qui a causé la mort de ce professeur apparemment sans histoire…

Episode 3 saison 1 « La mort vivante » : Un corps de femme est retrouvé dans les marais de Bruges, non loin de Bordeaux. La victime a visiblement reçu un coup à la tête, mais rien ne permet de l’identifier. Alex fait rapatrier le corps à l’IML pour commencer son examen au plus vite. Mais, sur la table d’autopsie, la morte ouvre les yeux… Elle est vivante !

Parfois, les victimes d’agression entrent dans des états de tétanie tels que leur température baisse fortement, leur rythme cardiaque ralentit jusqu’à seulement quelques pulsations par minute, leur souffle devient quasi inexistant…

Le choc a complètement fait perdre la mémoire à cette inconnue. Bien décidée à éviter que son assassin vienne l’achever, Alex décide de faire passer cette femme pour morte, et l’héberge chez elle. C’est alors qu’un deuxième cadavre fait son apparition : une autre femme a été tuée à peu près au même moment, à quelques mètres de distance à peine…



Interprètes et personnages

Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Xavier Guelfi (Théo Durrel), Sara Martins (Diane Dombres), Sophie Le Tellier (Ludivine Moret), Émilie Lehuraux (Iggy), Quentin Baillot (Louis Pincé), André Manoukian (Aurélien Durrel), Valérie Dashwood (Sonia Ricoeur), Anne Loiret (Valentine Riveline)

Avec la participation d’Andréa Ferreol (Laurette Doisneau)

La plus imprévisible des légistes est de retour et elle va encore vous surprendre ! Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3.