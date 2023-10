Star Academy 2023 : Yanis Marshall sort du silence et parle de son éviction « ce n’est pas ma décision »

Publicité





La nouvelle saison de la Star Academy sera lancée le 4 novembre sur TF1 et ça sera sans Yanis Marshall, le professeur de danse emblématique de la saison 2022. Si on le pensait pris par d’autres projets, Yanis est finalement sorti du silence hier dans une interview pour le Parisien et il a expliqué avoir été évincé par la chaîne.











« La production et la chaîne ont acté cela fin février. » a expliqué Yanis Marshall. « On m’a demandé de prétendre avoir des projets personnels, sous prétexte que le public ne comprendrait pas qu’on m’évince. Mais, aujourd’hui, j’ai besoin de dire ma vérité. Beaucoup m’ont déconseillé de le faire, mais c’est ma façon à moi d’aller mieux et d’avancer »

Le danseur et chorégraphe a expliqué avoir eu des soucis sur la saison précédente de la Star Academy. Il n’allait pas bien mentalement et s’est mis à faire des crises d’angoisses.

« J’étais à la fois professeur et chorégraphe, donc, je partais à 7 heures du matin pour rentrer à minuit. Je me réveillais en pleine nuit en pensant qu’on me filmait (…) À partir de la troisième semaine, je me suis retrouvé à faire d’énormes crises d’angoisse » a expliqué Yanis Marshall.



Il s’est alors réfugié dans l’alcool et est arrivé sur le troisième prime avec la gueule de bois : « Tout le monde était un peu inquiet. J’ai mis des lunettes Dior et je suis allé sur le plateau. Et, au final, j’ai fait mon meilleur prime. (…) J’ai fait le job, même si je souffrais intérieurement »

Le pire moment a été lors de sa venue aux NRJ Music Awards, où il était remettant en novembre dernier : « En sortant de scène, j’ai descendu une bouteille de champagne et je me suis effondré en larmes. J’ai fait la plus grosse crise d’angoisse de ma vie »

Yanis explique s’être confié sur cette crise auprès de quelqu’un chez TF1, qui en aurait alors parlé à la production de la Star Academy. Et c’est en février, alors qu’il remontait la pente, qu’on lui a annoncé qu’il serait évincé de la saison 2023 : « Nous avons tous eu des rendez-vous avec la production. Ils demandaient aux autres leur ressenti sur la saison passée. Mais moi, on m’a dit ‘Est-ce que tu as fait une cure de désintoxication?’ (…) Ils voulaient prouver à TF1 que ça allait. Or, je n’en avais pas besoin et j’étais capable de tenir les trois mois. Mais lors d’un deuxième rendez-vous, on me dit: ‘Ça ne va pas le faire, TF1 a pris sa décision’. On m’a dit: ‘Tu le sais, tu n’es pas stable’, et qu’ils ne pouvaient pas prendre le risque de me reprendre«