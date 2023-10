Brokenwood du 15 octobre : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Brokenwood du 15 octobre octobre 2023 – Ce dimanche soir, France 3 continue la diffusion de la saison 8 inédite de la série « Brokenwood ». Au programme une nouvelle fois, un épisode inédit suivi d’une rediffusion.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première puis en replay sur France.TV.







« Brokenwood », présentation de la saison 8

Brokenwood, charmante petite bourgade de Nouvelle-Zélande où la population baisse, lentement, au rythme des meurtres commis chaque semaine. Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais. Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

Brokenwood du 15 octobre 2023

Saison 8 – Épisode 3 – Du rififi au paradis

À Patake Point, un petit hameau situé au bord de l’océan, le corps d’une habitante est retrouvé dans une maison voisine inoccupée. La veille, tous les voisins s’étaient réunis sur la plage pour un feu de joie. Mike et son équipe sont dépêchés sur les lieux.



Saison 2 – Épisode 3 : La pêche du jour (rediffusion)

Alors qu’il fait son jogging sur la plage, Jared trouve une main humaine dans un casier de pêche. Cette nasse, qui porte le chiffre 66, appartient à la famille Keely. Jared pense que c’est le patriarche de ce clan, surnommé « Dess », le démon, et mort cinq ans plus tôt dans l’incendie…