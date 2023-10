« Cannes police criminelle », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (9 octobre)

Publicité





Cannes police criminelle, vos épisodes inédits du lundi 9 octobre 2023 – C’est ce lundi soir que TF1 lance sa nouvelle série évènement « Cannes police criminelle ». Une série portée par Jamie Bamber, Lucie Lucas, et Tamara Marthe (Shy’m). Au programme aujourd’hui, trois épisodes à la suite.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Cannes police criminelle » : vos deux épisodes du 9 octobre

Épisode 1 « Bienvenue à Cannes » : Alors que Camille Delmasse, lieutenant de police à Cannes, traverse une crise familiale et professionnelle (son père, Philippe Delmasse, l’ancien commissaire de la ville, faisant face à des accusations de corruption), elle se voit confier une sombre affaire de meurtre dans le riche milieu de l’art. Elle peut cependant toujours compter sur Léa Robert, sa collègue et amie, pour la seconder. Tandis qu’elles tentent de démêler le vrai du faux dans une enquête qui les emmène sur les traces d’un graffeur connu mais anonyme et d’un magnat de l’immobilier, elle fait la rencontre de Harry, un britannique aussi utile et charmant qu’énigmatique et agaçant.

Épisode 2 « Coup de poker » : Après le meurtre au cyanure de Natalia Beauregard, femme de Maxime Beauregard, un influent directeur de casino de la ville, Camille et Léa se plonge dans une sombre histoire de cœurs brisés et de vengeance. Soupçonnant tout d’abord Roxie Roland, une flambeuse interdite de casino au passé trouble, l’analyse des empreintes confondra finalement Bella Degarmo, l’assistante de Maxime Beauregard, Natalia étant tombée enceinte suite à son aventure avec l’amant de Bella. De son côté, Harry en apprend plus sur le mystérieux maître chanteur de Philippe Delmasse, un dénommé Julien Boire.



Épisode 3 « Un petit coin de paradis » : Dépêchées sur l’île de Sainte-Marguerite suite au meurtre d’un moine, Léa et Camille, éternellement flanquées de Harry, vont de fil en aiguille mettre au jour un trafic de drogue international. A force de travailler ensemble, des sentiments commencent à émerger entre Camille et Harry. Mais ce dernier, hanté par le souvenir de sa famille, garde sa part d’ombre et n’ose renouer le contact avec sa fille malgré les conseils de son ami le prêtre Placid. Enfin, les menaces de Julien Boire sur Margaux, la sœur de Camille, se précisent.

Personnages et interprètes

Avec : Jamie Bamber (Harry King), Lucie Lucas (Camille Delmasse), Tamara Marthe (Léa Robert)

VIDEO Cannes police criminelle, la bande-annonce

Découvrez en avant-première des images de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce.