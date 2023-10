« Coup de foudre pour l’esprit de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 30 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre pour l'esprit de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 30 octobre 2023





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre pour l’esprit de Noël » : l’histoire

Trois fantômes descendent, chaque année, la veille de Noël pour rendre à une personne acariâtre et peu généreuse, l’esprit de Noël. Katherine, Roy et Arlene sont donc chargés de s’occuper de Peter Baron. Mais ils rencontrent un jeune homme charmant qui ne ressemble absolument pas aux grincheux dont ils ont l’habitude de s’occuper. Ils découvrent par la suite qu’il se sont trompés de cible et qu’ils devaient en fait faire usage de leurs pouvoirs sur Robert, le père de Peter !

Coup de foudre pour l’esprit de Noël, interprètes et personnages

Avec : Kim Matula (Katherine), Ian Harding (Peter Baron), Lori Tann Chinn (Arlene), Reginald VelJohnson (Roy)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un Noël de rêve en Suisse ».

« Prochain arrêt, Noël » : l’histoire et le casting

Angie, jeune médecin qui exerce à New York, s’apprête à fêter Noël seule. En prenant le train pour rentrer chez elle, elle se retrouve transportée dix ans avant, en train de fêter Noël en famille avec Tyler, son amoureux d’alors.

Avec : Lyndsy Fonseca (Angie Reynolds), Chandler Massey (Ben Lee), Christopher Lloyd (Le conducteur du train), Eric Freeman (Tyler Grant)