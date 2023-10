Coupe du Monde de rugby : Angleterre / Afrique du Sud en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Angleterre / Afrique du Sud en direct, live et streaming. Après la belle victoire de la Nouvelle-Zélande hier soir, place à la seconde demi-finale de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce samedi soir. L’Angleterre affronte l’Afrique du Sud au Stade de France, à Saint-Denis.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce samedi 21 octobre 2023. Coup d’envoi à 21h.







L’Angleterre s’attaque à une montagne ce soir : l’Afrique du Sud, championne du monde en titre ! Les Springbox sont largement favoris ce cette rencontre et pourraient bien décrocher leur place en finale pour défendre leur titre face à la Nouvelle-Zélande.

Une rencontre commentée par François Trillo et Benjamin Kayser, avec Christian Califano.

Angleterre / Afrique du Sud, composition des équipes

Le XV de départ de l’Angleterre : 1 Joe Marler, 2 Jamie George, 3 Dan Cole, 4 Maro Itoje, 5 George Martin, 6 Courtney Lawes, 7 Tom Curry, 8 Ben Earl, 9 Alex Mitchell, 10 Owen Farrell (captaine), 11 Elliot Daly, 12 Manu Tuilagi, 13 Joe Marchant, 14 Jonny May, 15 Freddie Steward



Le XV de départ de l’Afrique du Sud : 1 Steven Kitshoff, 2 Mbongeni Mbonambi, 3 Frans Malherbe, 4 Eben Etzebeth,5 Franco Mostert, 6 Siya Kolisi (Capitaine), 7 Pieter-Steph Du Toit, 8 Duane Vermeulen, 9 Cobus Reinach, 10 Manie Libbok, 11 Cheslin Kolbe, 12 Damian de Allende, 13 Jesse Kriel, 14 Kurt-Lee Arendse, 15 Damian Willemse

Angleterre / Afrique du Sud en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h40. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Angleterre / Afrique du Sud, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur TF1.