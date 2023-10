Demain nous appartient du 11 octobre : les aveux de Bruno (résumé + vidéo épisode 1532 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 11 octobre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1532 de DNA – Bruno se livre à la police ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, pour que Nathan ne paie pas à sa place, Bruno passe aux aveux au commissariat !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 11 octobre 2023 – résumé de l’épisode 1532

Bruno est face à Sara au commissariat et il passe aux aveux. Bruno explique comment il a rencontré Vince pendant l’été à la paillote… Il lui a proposé de gagner de l’argent en faisant le chauffeur ou des livraisons pour lui. Au début Bruno ne savait pas ce qu’il transportait. Il a fini par ouvrir un sac et a découvert la drogue ! Il a voulu tout arrêter mais Vince a menacé de tout révéler à son fils. Mais Bruno assure à Sara que ce n’est pas lui qui a tué Vince.

Pendant ce temps là, Tristan retourne vivre en milieu hostile. Et Philippine fait son mea-culpa.

VIDÉO Demain nous appartient du 11 octobre 2023 – premières minutes de l'épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.