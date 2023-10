Demain nous appartient spoiler : Adèle et Bart, la rupture ! (vidéo épisode du 18 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est la rupture pour Adèle et Bart la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Bart a été drogué et abusé, Adèle le lâche…

En cause, le fait que Bart accuse Fabio d’être derrière tout ça !











Adèle est folle de rage quand elle rejoint Bart. Elle ne comprend pas pourquoi Bart s’acharne à ce point sur son ami, Fabio. Bart lui explique qu’il est convaincu que c’est lui qui l’a piégé pour qu’elle tombe dans ses bras. Adèle décide d’arrêter là, elle ne reconnait plus Bart…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1537 du 18 octobre 2023 : Adèle quitte Bart

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.