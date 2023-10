Demain nous appartient spoilers : Bart piégé et agressé, la réaction de Noor, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 16 au 20 octobre 2023)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 16 au 20 octobre 2023 – En ce début de week-end, si vous êtes déjà impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », c’est le moment. Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que cette nouvelle semaine va être marquée par Bart et Adèle, qui vont avoir de gros problèmes ! En effet, Bart va être drogué et agressé par une femme, Cléa.







Adèle va les retrouver au lit tous les deux et après analyse, Bart va découvrir qu’il a été drogué au GHB. Mais même en expliquant à Adèle ce qui s’est passé, elle ne veut rien entendre et met Bart à la porte de l’appartement ! La nuit, Fabio entre dans la chambre d’Adèle…

Pendant ce temps là, Julie a été poignardée par Joris. Elle est hospitalisée et par chance, elle s’en sort indemne. Nathan va au parloir et règle ses comptes avec Bruno. Nathan ne mâche pas ses mots. Et Bruno va être remis en liberté sous contrôle judiciaire et devra suivre une cure de désintoxication.



De son côté, Noor est sous le choc de la relation de Soraya et Gabriel. Elle se sent trahie et dans une lettre, elle écrit à Soraya qu’elle n’a pus de soeur… Elle finit par la déchirer et pour l’instant elle ne dit rien à Soraya.

Quant à Damien, il décide de couper les ponts avec sa mère. Audrey pense que ce n’est pas une bonne idée.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 16 au 20 octobre 2023

Lundi 16 octobre (épisode 1535) : La famille Paoletti vole en éclats. Soraya descend de son petit nuage. Bart est pris la main dans le sac.

Mardi 17 octobre (épisode 1536) : Bart reçoit des résultats d’analyse perturbants. Noor pousse Victoire dans ses retranchements. Nathan cherche la poule aux œufs d’or.

Mercredi 18 octobre (épisode 1537) : Bart est dans la ligne de mire d’Adèle. Nathan soutient les rêves de sa sœur. Audrey décide d’enterrer la hache de guerre.

Jeudi 19 octobre (épisode 1538) : Adèle est suivie dans les dédales de Sète. Noor se fait une nouvelle confidente. Audrey donne des consignes strictes, face à un Jordan provocant.

Vendredi 20 octobre (épisode 1539) : La police garde un œil sur Bart. François fait amende honorable.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 16 au 20 octobre 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…v