Demain nous appartient spoiler : Bart a trompé Adèle ! Le choc en découvrant que... (vidéo épisode du 17 octobre)

Demain nous appartient spoiler – Bart et Adèle vont vivre des jours difficiles dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Adèle va surprendre Bart au lit avec une autre femme !

Mais même si les apparences sont contre lui, Bart n’a jamais voulu tromper Adèle…











En effet, Bart ne se souvient de rien et pour cause : il a été drogué et certainement violé ! Après analyse, Victoire révèle à Bart qu’il y avait une dose importante de GHB dans son sang… L’agression de Bart est arrivée après qu’une cliente l’ait dragué et lui ait offert un verre.

Bart est sous le choc, Sara veut qu’il porte plainte pour ouvrir une enquête.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1536 du 17 octobre 2023 : Bart victime d’une grave agression

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.