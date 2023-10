Un si grand soleil spoiler : Bertier sous le choc en apprenant que... (VIDÉO épisode du 18 octobre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Bertier va finalement vivre une terrible désillusion dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, il ment à sa femme pour se rendre au barbecue de L Cosmétiques…

Bertier y retrouve Carine, pour qui il a clairement un gros coup de coeur.











Mais alors que Bertier s’occupe de faire cuire la viande, il surprend une conversation entre Carine et Léonore… Carine avoue avoir un homme en tête ! Bertier a le sourire jusqu’à ce qu’elle confie à Léonore que c’est un voisin, un prof de sport beau et musclé comme elle aime ! Bertier est sous le choc et bien triste…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1258 du 18 octobre 2023 : Bertier tombe de haut



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

