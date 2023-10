Demain nous appartient spoiler : Nathan annonce une mauvaise nouvelle à Julie... (vidéo épisode du 9 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Alors que Bruno s’est mis dans une situation compliquée, sa fille Julie va revenir à Sète dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Julie est de retour et retrouve Nathan au Spoon.

Nathan est très heureux de revoir sa soeur mais il n’a pas une bonne nouvelle à lui annoncer…











Julie prend des nouvelles de Bruno, elle s’inquiète car leur père ne répondait pas toujours à ses messages. Nathan est contraint de lui annoncer qu’il a repris l’alcool. On lui a enlevé son permis et il semble cacher un lourd secret… Julie l’interroge mais Nathan ne sait rien de plus, leur père n’a rien voulu lui dire.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1530 du 9 octobre 2023 : Julie de retour

