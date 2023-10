Les Cinquante du 4 octobre : nouveau jeu, qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 23)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 23 du mercredi 4 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 23 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour le septième jeu de l’aventure. Le Lion demande aux candidats de se répartir en binômes.





Manon décide de se mettre avec Nicolas, Gary se met avec Romane, Stéphane avec Vivian, Anaïs avec Maissane, Edgar avec Cindy, etc. Ils sont répartis en trois zones : carrés, losanges et triangles. On leur distribue des pièces de puzzles ! Ils ont 30 minutes, le jeu se terminera à l’issue du temps où quand il ne restera plus que 2 binômes. Les 2 derniers seront éliminés !







Tressia et Colette sont les premières à réussir, elles sont sauvées. Julie et Florian sont sauvés à leur tour ! Mélanie et Coralie réussissent ensuite, tout comme Stéphane et Vivian, Scott et Simon. Cassandra, Stéphane, Maissane et Anaïs réussissent. Alex et Enzo s’en sortent ! Manon et Nicolas réussissent sur le fil, à moins de 3 min de la fin ! Amélie et Eloïse réussissent aussi, tout comme Nakka et Antoine.

Le temps est écoulé. Sont éliminés : Romain, Julien, Jade, Jessica, Cindy, Edgar, Gary et Romane.



Les éliminés rentrent au château tandis que les joueurs victorieux doivent voter. Le Lion les informe qu’ils peuvent sauver 5 personnes, il y aura donc 3 éliminés ! Les discussions et stratégies vont bon train et un clash éclate entre Amélie et Vivian…

Les éliminés reviennent pour la cérémonie, ils ont la pression. C’est l’heure du verdict. Jade est la première sauvée avec 24 votes sur 24 ! Elle est suivie de Jessica (24/24) et de Julien (24/24). Pour la suite, il faudra patienter jusqu’au prochain épisode !

VIDÉO Les Cinquante du 4 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 23 ce mercredi 4 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 5 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 24.