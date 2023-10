Demain nous appartient spoiler : Noor prête à confronter Soraya (vidéo épisode du 17 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Noor va avoir bien du mal à encaisser la trahison de Soraya dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle a découvert la liaison de sa soeur avec Gabriel, Noor est anéantie et écrit une terrible lettre à Soraya…

Noor écrit à Soraya qu’elle ne pourra plus jamais lui parler en face et qu’elle les déteste, Gabriel et elle.











Noor finit par dire à Soraya qu’elle a perdu sa soeur… Le coeur gros, Noor finit par lettre en boule cette lettre. Elle est bouleversée. Noor va-t-elle vraiment tirer un trait sur sa soeur ? Comment va réagir Soraya ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1536 du 17 octobre 2023 : la lettre de Noor à Soraya

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.