« La vérité » : le film avec Catherine Deneuve ce soir sur France 3 (16 octobre)

Publicité





« La vérité », c’est le film inédit diffusé ce soir sur France 3. Au casting de ce film réalisé par Hirokazu Kore-Eda et sorti en 2020, Catherine Deneuve et Juliette Binoche.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne et comme toujours en direct, live et streaming via la fonction direct de France.TV.







Publicité





« La vérité » : l’histoire

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette grande actrice est l’occasion pour Lumir et sa famille de revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard intrigué des hommes. Fabienne est en plein tournage d’un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver…



Publicité





Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce officielle de votre film tel que diffusée dans les salles de cinéma.