Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 3 novembre 2023

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 3 novembre 2023 – Que va-t-il se passer début novembre dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2023.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Christophe s’apprête encore à repasser à l’action… Et il reçoit un colis bien mystérieux !

De leur côté, Eve et Manu tentent un piège à une amie.

Ulysse cache quelque chose à Bilal tandis que Johanna fait une gaffe lourde de conséquences !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 30 octobre au 3 novembre 2023

Lundi 30 octobre 2023, épisode 1266 : Alors qu’Eve et Manu décident de tendre un piège à une amie pour son bien, Christophe se sent investi d’une nouvelle mission.

Mardi 31 octobre 2023, épisode 1267 : Alors qu’Alex a passé une nuit torride, Hugo apprend une bonne et une mauvaise nouvelle et Christophe, bien malgré lui, est pris en photo.

Mercredi 1er novembre 2023, épisode 1268 : Alors qu’Ulysse cache quelque chose d’important à Bilal, Janet joue avec le feu. Quant à Fanny, elle soupçonne Elise de ne pas être totalement sincère.

Jeudi 2 novembre 2023, épisode 1269 : Alors que Christophe reçoit un mystérieux colis, Janet se pose de multiples questions et Yann se livre à des confidences imprudentes.

Vendredi 3 novembre 2023, épisode 1270 : Alors que Johanna commet une gaffe qui va avoir de lourdes conséquences, le suspect d’Akim et d’Elise semble s’être volatilisé. Comment a-t-il fait ?



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

