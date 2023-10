Demain nous appartient spoiler : une soirée d'Halloween à grand danger... (vidéo épisode du 1er novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que les ados de Sète vont passer une soirée d’Halloween de tous les dangers dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Lizzie, Luna, Nathan, Camille, Dorian, et Corentin vont passer une soirée qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !











Après avoir résolu une énigme, ils arrivent sur les lieux de la fête… Un endroit abandonné particulièrement bien décoré qui réjouit Lizzie. Mais Dorian est inquiet, aucun d’eux n’a de réseau sur son téléphone ! En cas de problème, ils ne pourront prévenir personne. Il craint que ça tourne mal mais Nathan et Camille l’envoient balader… Nathan entre le premier et se met à hurler !…

Et le lendemain matin, Audrey découvre que Lizzie n’est pas rentrée. Elle n’a pas dormir à la maison et est injoignable ! La soirée a-t-elle mal tourné ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1547 du 1er novembre 2023 : un dangereux Halloween pour les ados

