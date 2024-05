Meurtres au paradis du 13 mai : votre épisode inédit ce soir sur France 2

Publicité





Meurtres au paradis du 13 mai 2024 – Votre série « Meurtres au paradis » est de retour ce lundi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, l’épisode 7 inédit de la saison 13 intitulé « Face-à-face ».





A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 13 mai 2024, l’épisode inédit « Face-à-face »

Un groupe d’amis britanniques se réunit pour un séjour à l’hôtel de Saint-Auguste. Lors d’un dîner, ils rencontrent une jeune femme au restaurant avec qui ils échangent quelques mots. Le lendemain matin, elle est découverte morte dans la piscine. Dwayne et Darlène se rendent sur l’île et retrouvent Florence, qui avait été témoin protégé pendant deux ans à Saint-Auguste. Bien que son statut soit désormais levé, elle choisit de rester sur place pour mener l’enquête, tandis que Neville et Naomi enquêtent depuis Sainte-Marie.

Avec Joséphine Jobert (Sergent Florence Cassell), Danny John Jules (Agent Dwayne Myers), Django Chan-Reeves (Cressida Dempsey), Tyrone Huntley (Hugo Kingsley), Emma Sidi (Amelia Templeton), Wil Hislop (Barney Keats), Eve Ponsonby (Abigail Warner)



Meurtres au paradis, présentation de la saison 13

La série policière « Meurtres au paradis » revient avec son mélange caractéristique de mystères mortels, d’intrigues captivantes et d’atmosphère tropicale envoûtante. Dans son 100e épisode, Selwyn célèbre ses 50 années de service dans la police et se trouve confronté à un adversaire inattendu. Pendant ce temps, une vieille amie de Catherine est sous le feu des soupçons pour meurtre. Marlon est aux prises avec des doutes sur son avenir, tandis que Naomi décide de saisir davantage les plaisirs de la vie. Enfin, Neville découvre l’existence d’une admiratrice secrète…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.