« Les Faux British » : votre pièce de théâtre inédite avec Francis Huster ce soir sur France 3 (13 mai 2024)

Publicité





« Les Faux British », c’est le titre de la pièce de théâtre inédite diffusée ce soir, lundi 13 mai 2024, sur France 3. Découvrez la pièce à succès Les Faux British, cumulant 2 748 représentations depuis 2016, et plus de 880 000 spectateurs !





A voir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







Publicité





« Les Faux British » : l’histoire et les interprètes

Sept passionnés de romans noirs anglais décident de monter un spectacle alors même qu’ils n’ont jamais foulé les planches auparavant ! Ils ont choisi une pièce inédite, prétendument écrite par le grand Conan Doyle lui-même, se déroulant à la fin du XIXe siècle dans un somptueux manoir au cœur de l’Angleterre, lors d’une soirée de fiançailles. Les festivités s’annoncent prometteuses jusqu’à ce qu’un meurtre soit commis, transformant chaque invité en suspect redoutable.

Ces courageux « acteurs d’un soir » vont rapidement réaliser à quel point le théâtre demande rigueur et précision. Malgré leur bonne volonté, les catastrophes s’enchaînent à un rythme effréné. Dans ce joyeux chaos, nos « faux britanniques », munis du célèbre flegme anglais, s’efforcent d’interpréter aussi dignement que possible ce thriller théâtral qui leur tient tant à cœur. Parviendront-ils à jouer jusqu’au bout ? Et dans quel état les retrouvera-t-on ?



Publicité





Une chose est certaine : le public ne cessera de rire devant cette succession de gags à l’humour so british !

La distribution

Avec la participation exceptionnelle de Cristiana Reali & Francis Huster, accompagnés de Gwen Aduh, Aurélie de Cazanove, Renaud Castel, Lionel Laget, Jean Marie Lecoq, Miren Pradier, Jean Pascal Abribat et Nicolas Reynaud