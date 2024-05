« La recrue » du 13 mai 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





La recrue, vos épisodes inédits du lundi 13 mai 2024 – Ce lundi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « La recrue » avec Thierry Neuvic et Ethann Isidore. Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





Votre épisode du 13 mai

Épisode 3 : Suite au meurtre de la gagnante du concours “Miss Dunes”, Vincent et la commissaire Trinquant décident d’infiltrer Kevin et Jeanne au sein de la prochaine élection régionale de Miss. Ils espèrent ainsi coincer le meurtrier avant qu’il ne sévisse à nouveau…

Épisode 4 : Un surfeur est retrouvé noyé. Il s’agit du meilleur ami du fils de Vincent, lequel n’a pas donné signe de vie depuis deux ans. Pour Vincent, ce meurtre est forcément lié la disparition de son fils. Ecarté de l’enquête, il va envoyer Kevin au lycée pour infiltrer la bande d’amis surfeurs et découvrir ce qu’ils cachent.



Publicité





« La recrue » : rappel de la présentation de la série

À peine âgé de 18 ans, Kevin Lorin, un jeune orphelin de la banlieue parisienne, façonné par les pires escrocs, s’est élevé au rang d’un maître escroc, une sorte d’Arsène Lupin en herbe. Lorsque la police intervient lors d’une de ses arnaques sur la côte basque, au lieu de prendre la fuite, il décide, à la surprise générale, de se rendre, choisissant ainsi de raccrocher les gants avant que la situation ne dégénère. Cette retraite anticipée prend une tournure inattendue lorsque la commissaire le recrute pour une mission d’infiltration très particulière dans une affaire d’homicide. Cette expérience palpitante le captive, et il se met en tête de devenir policier, convaincu qu’il est le mieux placé pour duper les criminels.

Son arrivée fracassante au commissariat ne fait cependant pas l’unanimité : s’il trouve soutien auprès de la commissaire Trinquant et de sa jeune collègue Sofia, pour qui il éprouve une attirance indéniable, il se heurte à l’hostilité du Capitaine Vincent Béraud. Ce dernier, un vétéran rigide mais exemplaire, refuse de voir ce gamin incontrôlable constamment sous son nez, ravivant en lui d’anciennes blessures. Malgré tout, ce duo singulier ne tarde pas à briller, jonglant entre courses-poursuites risquées et infiltrations périlleuses.

Personnages et interprètes

Avec : Thierry NEUVIC (Vincent Béraud), Ethann ISIDORE (Kevin Lorin), Judith EL ZEIN (Emmanuelle Trinquant), Chloé CHAUDOYE (Jeanne Durand), Andréa LOVITCH (Sofia Danzi), Ilian BERGALA (Esteban Angelo)