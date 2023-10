Demain nous appartient spoiler : la lourde décision de Damien (vidéo épisode du 18 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Damien va prendre une lourde décision dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Damien décide de couper totalement les ponts avec sa mère !

Audrey a pardonné Philippine et propose de l’inviter à dîner en présence des enfants…











Mais pour Damien, c’est hors de question ! Il refuse de la recevoir et annonce à Audrey qu’il ne veut plus la voir ! Audrey pense que Violette en a besoin mais Damien n’est pas du même avis… Sa décison est prise et elle est radicale !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1537 du 18 octobre 2023 : Damien fait un choix difficile

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



