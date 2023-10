Demain nous appartient spoilers : Bart dans le coma, Adèle a une jumelle, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 23 au 27 octobre 2023)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 23 au 27 octobre 2023 – En ce samedi synonyme de début de week-end, si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », c’est le moment. Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que cette nouvelle semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur le meurtre de Fabio.







Bart va finalement être innocenté grâce à un chien. Mais une fois sorti de garde à vue, il n’a pas envie de retourner avec Adèle, qui l’a accusé de meurtre devant la police… Il reste avec Roxane alors que Sara quitte Sète pour rejoindre sa mère.

Plus tard, Bart est victime d’un terrible accident de voiture. Sa voiture a été piégée et il est hospitalisé d’urgence, dans le coma…



Adèle ne sait plus où elle en est, d’autant que Karim pense qu’elle est la cible de tout ça. Karim est convaincu que Teddy n’est pas mort par hasard, c’était pour atteindre Adèle ! Et il se trouve que la jeune femme a une soeur jumelle, qui lui en veut !… Roxane va faire une troublante découverte…

De son côté, François craque… Il vient recadrer Soizic et finit par l’embrasser passionnément !

Noor demande à Raphaëlle de déposer une lettre sur le bureau de sa soeur. Mais Gabriel découvre la lettre destinée à Soraya et la lit. Il décide de la garder et ne pas lui montrer !

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 octobre 2023

Lundi 23 octobre (épisode 1540) : Bart sort la tête de l’eau, grâce à un chien. Tristan et Gilles sont aux petits oignons. Soizic a le cœur brisé.

Mardi 24 octobre (épisode 1541) : Roxane et Karim s’interrogent sur le passé d’Adèle. Noor est en plein fantasme. Des événements paranormaux perturbent Gilles.

Mercredi 25 octobre (épisode 1542) : Acculée, Adèle appelle à l’aide. Gabriel jette de l’huile sur le feu. Alex essaie de se débarrasser de Chloé.

Jeudi 26 octobre (épisode 1543) : Adèle est au cœur de toutes les obsessions. Chloé pousse Diego dans ses retranchements. Dorian rencontre une nouvelle victime de Bénédicte.

Vendredi 27 octobre (épisode 1544) : Roxane fait une étrange découverte grâce à Enora. Soizic est aux portes du paradis. Tristan veut ce qui appartient à Gilles.

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.