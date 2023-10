Emilie Dequenne révèle avoir un cancer rare

Publicité





L’actrice belge Emilie Dequenne a révélé durant le week-end se battre contre un cancer rare depuis le mois d’août. L’actrice a profité d’Octobre Rose pour en parler alors qu’elle a subit une opération et qu’elle est toujours sous traitement.





« Ces trois derniers mois, j’aurais dû vous poster des images et des stories, joyeuses issues de nombreux tournages… Depuis la mi-juillet, j’étais en Belgique et je devais y enchaîner quatre (géniaux) projets jusqu’à la fin de l’année. Je n’ai malheureusement pu en tourner qu’un seul, en commencer un second, et je me suis arrêtée là » a écrit Emilie Dequenne, 42 ans, sur son compte du réseau social Instagram.







« Mi-août, j’ai subi une lourde opération en urgence. Aujourd’hui, je continue à me soigner. Ce n’est pas tous les jours facile, mais je suis déterminée à vaincre ce cancer rare qui a décidé de venir bouleverser ma vie. Je ne me laisserai pas faire, croyez-moi »

Emilie Dequenne va prendre du temps pour elle et sa santé mais vous la retrouverez prochainement sur grand écran puisqu’elle précise que « 5 longs métrages à venir son déjà dans la boite ».



« ’ai pris le temps avant de me décider à me confier ici. Mais définitivement, j’aime partager mes projets et celui-ci, c’est le plus important. Ce projet, c’est ma vie » a conclu l’actrice.