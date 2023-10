Demain nous appartient : un personnage phare bientôt de retour !

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de la série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, un personnage phare absent depuis de longs mois va revenir très bientôt !





Il s’agit de Martin Constant, incarné par Franck Monsigny.







L’acteur a repris le tournage à Sète et devrait être de retour sur votre petit écran pour la fin de l’année. On imagine que les retrouvailles entre Martin et Raphaëlle devraient être torrides ! Ces deux là ne se quittaient plus avant que Martin ne parte en rééducation au début de l’été.

Pendant cette longue pause, Franck Monsigny a notamment tourné un épisode d’une autre série à succès de TF1, « Joséphine, ange gardien ». On le retrouvera prochainement aux côtés de Mimie Mathy et de Vanessa Demouy (Ici tout commence) dans l’épisode intitulé « Chantez sa vie ».



