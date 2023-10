Good Doctor du 11 octobre : le final de la saison 6 ce soir sur TF1 (saison 6)

Publicité





Good Doctor du 11 octobre 2023 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de la série médicale « Good Doctor ». Au programme aujourd’hui, trois épisodes de la nouvelle saison.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Good Doctor du 11 octobre : vos épisodes de ce soir

Épisode 20 saison 6 « La peau dure » : Jordan et Asher assistent le docteur Andrews pour opérer un patient atteint d’épidermodysplasie verruciforme. Ce patient, malgré son aspect monstrueux, est toujours positif et remercie le seigneur pour ses bienfaits. Cela renvoie Jordan et Asher à leurs propres problèmes existentiels et relationnels. La famille d’accueil qui se présente pour accueillir la petite Eden se désiste. Morgan a bien réfléchi : Eden va devenir sa fille. Shaun observe attentivement le docteur Glassman pour détecter des symptômes de dysfonctionnement de son cerveau.

Épisode 21 saison 6 « Sur la touche » : Un homme est amené aux urgences suite à un léger choc à la tête. Sa fille explique à Shaun qu’il a changé radicalement de comportement, en mieux. Des examens complémentaires révèlent une tumeur au cerveau. Kurt refuse d’abord l’opération, pour ne pas redevenir celui qu’il était, mais il accepte finalement en espérant pouvoir lutter contre ses penchants naturels. Shaun est en froid avec Glassman depuis qu’il est allé révéler les preuves de son AVC à Lim, ce qui la conduit à lui interdire d’opérer. Mais Andrews donne des instructions contraires à Lim : Glassman continuera d’opérer, mais sous la surveillance permanente d’un confrère prêt à prendre le relais en cas de problème.



Épisode 22 saison 6 « Le soleil de ma vie » : Shaun et Léa s’apprêtent à accueillir leur bébé. Mais la situation entre Shaun et Glassman est toujours tendue. Ce dernier ne parvient pas à passer outre l’humiliation que Shaun lui a fait subir. Jérôme, Kalu et Perez sont victimes d’un accident de la route alors qu’ils transportent un patient en ambulance.

Good Doctor saison 6, rappel de la présentation

Le Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore), un chirurgien atteint d’autisme et du syndrome du savant, continue d’utiliser ses dons médicaux extraordinaires à l’unité chirurgicale de l’hôpital Saint-Bonaventure dans cette 6e saison de Good Doctor.

Après les festivités de leur mariage tant attendu et sa promotion au poste de titulaire en chirurgie, la relation entre Shaun et Léa est immédiatement mise à l’épreuve. Les deux doivent également apprendre à vivre ensemble en tant que couple marié.

Pendant ce temps, l’équipe doit faire face à des changements à l’hôpital et dans leur vie personnelle…

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.