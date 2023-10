« Le prochain voyage » : histoire et interprètes du téléfilm inédit ce soir sur France 2 (11 octobre 2023)

Publicité





« Le prochain voyage » : histoire et interprètes du téléfilm inédit ce mercredi 11 octobre 2023 sur France 2. Un téléfilm réalisé par Thierry Binisti, avec Line Renaud et Jean Sorel. Ce film aborde un sujet qui fait l’actualité et qui nous touche tous : la fin de vie et le choix de mourir dans la dignité, et ce quand on le désire.La fiction sera suivie d’un débat présenté par Julian Bugier pour aborder et comprendre les questions cruciales autour de la fin de vie.





A découvrir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Le prochain voyage » : l’histoire

Jacqueline et Richard, un couple d’octogénaires, se rendent à l’hôtel où ils ont passé il y a soixante-trois ans leur première nuit d’amour. Ils retrouvent dans cette même chambre les souvenirs du passé en parcourant la vie d’amour qu’ils ont partagée. Peu à peu, nous comprenons quel est le véritable projet de ce pèlerinage. Face à la maladie qui gagne inlassablement du terrain, ils ont décidé de ne pas se quitter et de partir ensemble, dans la dignité.

Interprètes

Avec Line Renaud (Jacqueline), Jean Sorel (Richard), Serge Hazanavicius (Sébastien), Lola Aubrière (Léa), Benjamin Baffie (Alexandre), Camille Orsini (Jacqueline – 20 ans), Thomas Brazete (Richard – 20 ans), Hélène Babu (Alice)



Bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre téléfilm…