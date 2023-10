Ici tout commence du 4 octobre : Salomé déterminée (résumé + vidéo épisode 766 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 4 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 766 – Alors que Kelly et Malik sont sur leur petit nuage, Salomé présente son projet ce soir dans « Ici tout commence ». La jeune cheffe explique son projet de master à Claire Guinot. Mais elle n’est pas emballée !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 4 octobre 2023 – résumé de l’épisode 766

Alors que les étudiant de l’Institut Auguste Armand se préparent aux pré-sélections de la Coupe de France de Cuisine, le chef Landiras aimerait qu’ils soient tous solidaires entre eux. Kelly trouve l’idée bonne et se montre fair-play. Elle échange messages et regards complices avec Malik…

Pendant ce temps là, Salomé expose son projet de master à Claire. La cheffe Guinot n’est pas convaincue par ce projet et pense qu’elle fait fausse route. Mais Salomé est déterminée et bien décidée à la faire changer d’avis !

Quant à Lionel, il passe en mode reconquête. Et Deva somme David de se mettre au travail.



Ici tout commence du 4 octobre 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.