Ici tout commence spoiler : Clotilde remontée contre Rose à cause de... (vidéo épisode du 9 octobre)

Ici tout commence spoiler – Alors que la relation est enfin apaisée entre Clotilde et Rose dans votre série de TF1 « Ici tout commence », les choses pourraient bien changer dans les prochains jours… En effet, Clotilde va être remontée contre sa soeur après qu’elle lui ait envoyé un surprenant sms !

Et pour cause, dans son message, Rose s’en prend à Joachim.











Clotilde trouve Rose culottée de critiquer son compagnon alors qu’elle vit sous leur toit. Mais Rose tombe des nues, elle assure à Rose qu’elle n’a jamais envoyée ce message. Et elle a sa petite idée sur la personne qui a pu subtiliser sont téléphone pour envoyer ce message et essayer de brouiller… Rose est convaincue que c’est Carla ! Clotilde lui conseille de rester prudente, elle n’a aucune preuve.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 769 du 9 octobre 2023, Clotilde et Rose s’embrouillent



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

