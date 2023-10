C à vous du 4 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 octobre 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





C à vous du 4 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Lutte contre les punaises de lit : Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Le journaliste Jean-Pierre Elkabbach est mort à 86 ans. On lui rend hommage avec Catherine Nay, journaliste et chroniqueuse politique à Europe 1



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Léo Walk pour le spectacle “Maison d’en face”, en tournée dans toute la France à partir du 27 octobre + à la salle Pleyel (Paris) les 1er et 2 octobre 2024

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Clément Vergeat, chef du restaurant “Tracé” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Eve Ruggieri pour son livre “Au cas où je mourrais”; et Ken Loach pour le film “The Old Oak”, qu’il a réalisé, en salle le 25 octobre

