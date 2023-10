« Le diable est ma patronne » : votre téléfilm ce 5 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le diable est ma patronne » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 5 octobre 2023





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le diable est ma patronne » : l’histoire

Jennifer et Nick vivent heureux avec leur fille, Julianna. Nick travaille pour une société d’informatique et sa femme a mis sa carrière de professeure de yoga en pause pour élever leur fille. Lisa, la directrice de Nick, rêve d’avoir un enfant mais ayant privilégié sa carrière pendant des années, elle n’a pas trouvé l’amour et n’a pas pu fonder une famille. Un lourd secret lié à son passé l’empêche de se lancer dans une procédure d’adoption. Lisa se met donc en tête de séduire Nick afin de vivre heureuse avec lui et sa fille. Pour parvenir à ses fins, elle décide de se débarrasser de Jennifer…

Le diable est ma patronne, interprètes et personnages

Avec : Laurie Fortier (Lisa Wolf), Marc Herrmann (Nick Sherman), Kristi Murdock (Jennifer Sherman), Matthew Pohlkamp (Bob), Alani Jade (Julianna Sherman)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Meurtre en talons aiguilles ».

« Meurtre en talons aiguilles » : l’histoire et le casting

Sadie a enfin décroché le travail de ses rêves : assister Claudia Moreau, ancienne mannequin et star de la mode. Claudia est exigeante, les assistantes ne restent pas très longtemps. Le poste est loin d’être une sinécure d’autant qu’elle reçoit quotidiennement d’étranges appels et des e-mails anonymes, presque menaçants. On la met en garde contre Claudia, qui n’est pas ce qu’elle paraît être. Elle aurait, dit-on, tué sa fille…

Avec : Revell Carpenter (Sadie), Maeve Quinlan (Claudia), Madison Crawford (Lexi), Olivia Larsen (Rebecca)