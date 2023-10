Ici tout commence du 5 octobre : Lionel tombe de haut (résumé + vidéo épisode 767 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 5 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 767 – Lionel de haut ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il est sous le choc de la rupture avec Kelly, et il va apprendre la relation de la jeune femme avec Malik…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 5 octobre 2023 – résumé de l’épisode 767

Lionel ne sait pas quoi penser de la réaction de Kelly, qui l’a quitté la veille. Il s’en veut pour son comportement des dernières semaines. Hortense pense que tout n’est pas perdu, elle lui conseille de mettre les bouchées doubles et de prouver à Kelly qu’il l’aime. Mais David et Livio découvrent Kelly et Malik entrain de s’embrasser ! David décide de dire la vérité à Lionel.

De son côté, Salomé cherche désespérément des amélanches… Grosse surprise : Gaëtan les a trouvées ! Il se montre… indispensable ! Au Double A, la codirection tourne au vinaigre. Entre amour et études, Pénélope doit faire un choix.

Ici tout commence du 5 octobre 2023 – vidéo premières minutes



