Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 18 octobre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 6)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 18 octobre 2023 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 6 de la saison 12 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode spécial « Vive la Normandie ! », c’est David qui a été éliminé.







Publicité





Sur l’épreuve de Cyril, les pâtissiers amateurs devaient revisiter la crème brûlée. Thibault, Ninon et Fanny ont bien réussi, ils ont fini en tops. A l’inverse, Hafidou, Chantal et David étaient en flops.

Pour l’épreuve technique, il fallait réaliser un douillon de poires en binôme et en relais ! Ninon et Hafidou ont terminé 1ers, suivis par Chantal et David. A l’inverse, Thibault et Fanny ont fini derniers.



Publicité





Sur l’épreuve créative, ils devaient impressionner le jury en représentant la Normandie en gâteau ! Mont-Saint-Michel, falaises d’Étretat, camembert… Ils étaient aux côtés de la cheffe pâtissière Nina Métayer, qui a donné son coup de coeur à Ninon ! Son Mont-Saint-Michel a fait l’unanimité.

Le Meilleur Pâtissier du 18 octobre 2023 : Ninon a le tablier bleu, David éliminé

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Il n’y a pas eu débat, ils ont choisi de le donner à Ninon ! Et pour le pâtissier éliminé, ça se jouait entre David et Hafidou. C’est finalement David qui a été éliminé.

David a toutefois une seconde chance avec la cuisine secrète de Mercotte. Il devait affronter Monique en duel.

Rendez-vous le mercredi 1er novembre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 6. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.