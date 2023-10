Ici tout commence spoiler : Malik perce le secret de... (vidéo épisode du 23 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Malik va percer un secret à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Malik parle à Tom… Il pense que Carla est enceinte !











Malik trouve Carla bizarre et il l’a entendue parler avec ses potes… Elle demandait si ça se voyait ! Et Malik a remarqué qu’elle avait un bandage sous sa blouse. Pour lui, ça ne fait aucun doute : Carla est enceinte.

Tom va voir Carla et en frontal il lui demande directement si elle est enceinte ! Bérénice prend sa défense et explique qu’elle a pris 5 kilos car elle est addict au sucre en période de stress.

Tom s’excuse… Mais a-t-il cru à la version de Bérénice ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 779 du 23 octobre 2023, Malik démasque Carla



