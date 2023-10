Les Cinquante du 25 octobre : qui a remporté le combat ? Qui est allé aux oubliettes ? (résumé + replay épisode 37)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 37 du mercredi 25 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 37 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les oubliés dans l’arène pour leur premier combat. Face à eux, des cibles et un laser. Ils doivent pointer la cible avec leur laser sans jamais en sortir, avec le bras tendu et l’autre dans le dos. Le dernier joueur à avoir son laser dans la cible gagne le combat, rentre au château et envoie le joueur de son choix aux oubliettes !





Eloïse est la première éliminée, suivie de Tressia, Nacca, et Scott. Ça se joue donc entre Stéphane et Jade ! Jade finit par lâcher, c’est Stéphane qui gagne. Eloïse est déçue et dégoûtée, elle parle de trahison qu’il ne l’ait pas laissé gagner.







Les oubliés perdants retournent tous aux oubliettes, ils attendent Jessica de pied ferme ! Le Lion lui annonce qu’il réintègre le château et lui demande qui doit prendre sa place. Il annonce sans hésitation que ça sera Jessica ! Le Chien accompagne Stéphane jusqu’au château. Stéphane annonce à tout le monde qu’il a choisi Jessica pour aller aux oubliettes. Il explique qu’elle a voulu les faire passer lui et Jade pour des menteurs.

Un clash éclate entre Jessica et Stéphane. Elle lui dit qu’elle entre en guerre contre lui ! Jessica rejoint ensuite les oubliettes, en larmes. Elle arrive glaciale… Tous lui expliquent que c’était un choix collégial. Jessica décide de parler seule avec Jade. Ca tourne rapidement au clash.



Au château, Stéphane affirme que Jessica ment à tout le monde, même à ses amis et ses alliés. Mélanie et Amélie finissent par se disputer, elles ne se comprennent plus et Amélie reproche à Mélanie de ne pas défendre Jessica et sauter dans les bras de Stéphane. Amélie a pris ça pour un manque loyauté envers Jessica ! Mélanie ne comprend pas, c’est son ami. Amélie est en larmes et très remontée.

C’est ensuite l’heure des règlements de compte au sujet des votes qui ont envoyé les éliminés aux oubliettes. Gary se sent clairement ciblé par les oubliés…

VIDÉO Les Cinquante du 25 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 37 ce mercredi 25 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 27 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 38.